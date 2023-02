Onzekerheid blijft voor Djokovic: ’Ik hoop op goed nieuws uit VS’

Djokovic bedankte de organisatoren van de toernooien van Indian Wells en Miami voor hun steun. „Zij willen graag dat ik op hun toernooien mag spelen. Ik kijk ernaar uit om snel goed nieuws te krijgen, maar het ligt niet in mijn handen”, zei de Serviër op een persconferentie. Volgens de huidige regels mogen ongevaccineerden de VS niet in.

Bekijk ook: Ongevaccineerde Djokovic dient verzoek in bij VS om daar te kunnen tennissen

Het toernooi van Indian Wells begint op 8 maart, het masterstoernooi van Miami twee weken later. Vorig jaar miste Djokovic beide toernooien, net als de Australian Open en de US Open, omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus.

De 35-jarige Djokovic is dit jaar nog ongeslagen. In aanloop naar zijn tiende titel op de Australian Open vorige maand was hij ook de beste in Adelaide. Hij maakt volgend week in Dubai voor het eerst weer zijn opwachting.