Live Eredivisie: ADO en VVV degraderen bij huidige tussenstanden

Voetbal

Eran Zahavi na overval terug in basis bij PSV

Eran Zahavi staat in de basis bij PSV in het thuisduel tegen PEC Zwolle. De Israëlische aanvaller zou zondag in de uitwedstrijd tegen Willem II op de bank beginnen. Op weg naar Tilburg hoorde Zahavi dat er een overval op zijn huis in Amsterdam aan de gang was.