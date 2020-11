Ronald Koeman met FC Barcelona onderuit bij Atlético Madrid

Het affiche was tot voor kort zo mooi: Luis Suarez zou in het shirt van Atlético tegen zijn oude ploeg gaan spelen en uit zijn op revanche. Een interlandbreak met Uruguay met een daarbij dubieuze ’barbecue’ gooide roet in het eten.

Suarez liep - net als 15 ploeggenoten - het coronavirus op. Geen Suarez dus tegen FC Barcelona. De Catalaanse ploeg onder leiding van Koeman mist overigens al langere tijd zelf ook meerdere spelers. Frenkie de Jong startte wel in de basis.

Het eerste kansje was er na krap twee minuten. Uitgerekend voormalig ’Rojiblanco’ Antoine Griezmann had hem op de schoen, maar zijn inzet ging net over.

Saul Niguez mocht enkele minuten later aanleggen, maar de keeper van FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, redde. In de 12e minuut knalde Marco Llorente de bal keihard op de lat achter de Duitse sluitpost. 0-0 nog, maar dat was al wonderlijk te noemen.

Dertig seconden voor het einde van de eerste helft was daar toch de 1-0 voor Atlético. Bij een scherpe counter van de thuisclub - na een fout van Gerard Piqué - bleek doelman Ter Stegen wat overmoedig en kwam hij totaal overbodig veel te snel en te ver buiten zijn goal. Yannick Carrasco zag dit en scoorde van ver: 1-0.

Na rust legde Lionel Messi de bal in de 57e minuut perfect op het hoofd van Clement Lenglet, die de 1-1 op zijn hoofd had. Hij vond echter Atlético-doelman Jan Oblak op zijn weg naar de gelijkmaker. Niet veel later raakte Piqué aan zijn knie geblesseerd. Sergiño Dest was zijn vervanger.

FC Barcelona kon niet heel veel uitrichten in het tweede deel van deze wedstrijd. Het leek niet te geloven in een goed resultaat in Madrid. Carrasco had het duel in de 86e minuut kunnen beslissen, maar hij miste, tot afgrijzen van zijn trainer Diego Simeone.

In de absolute slotfase ketste een afstandsschot van Sergi Roberto nog bijna via een Atlético-speler het doel in. Bij dat schot leek ook hij geblesseerd te raken aan zijn dijbeen. Het maakte niet meer uit, want de wedstrijd was afgelopen.