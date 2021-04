Nederlandse tennissters profiteren van blessure bij China

Aan het begin van de partij zag het er nog niet naar uit dat Rus ging winnen. Wang nam al snel een break voorsprong en liep uit naar 4-2. Rus nam daarna het initiatief over en won liefst vier games op rij: 6-4. De Nederlandse sloeg toe op haar vierde setpunt.

De tweede set ging gelijk op en breaks bleven uit. Wang blesseerde zich bij 4-3, probeerde nog even door te gaan, maar dat ging niet meer.

Het afsluitende dubbelspel moet nu de beslissing brengen in Den Bosch.

Eerder slaagde Lesley Pattinama-Kerkhove er als vervanger van Kiki Bertens niet in om Nederland op voorsprong te zetten. Zij moest haar meerdere erkennen in Xiyu Wang: 6-3 5-7. 6-4

Eigenlijk zou kopvrouw Bertens het tegen Wang opnemen, maar de Wateringse had na haar gewonnen partij van vrijdag teveel last gekregen van haar achillespees. Captain Paul Haarhuis liet weten dat het mogelijk nog een optie is dat Bertens in actie komt tijdens het dubbelspel, mocht dat na de twee singlepartijen van zaterdag nodig zijn.

Pattinama-Kerkhove kwam in de eerste set tegen Wang niet optimaal in haar spel, en moest die met 6-3 aan de Chinese laten. Wang kreeg drie setpunten en bij de tweede was het raak en nam de nummer 134 van de WTA ranking na 37 minuten een 1-0 voorsprong.

Ook de tweede set (en daarmee de wedstrijd) leek de kant van de Chinese op te vallen, maar bij een 5-3 voorsprong begon Wang toch enigszins te shaken. Pattinama-Kerkhove greep het momentum, won drie games op rij en kreeg bij een 6-5 voorsprong drie setpoints, waarvan ze de tweede benutte. De derde set was het meest in balans van allemaal, maar toen Wang eenmaal een 5-4 voorsprong had genomen, mocht ze (opnieuw) voor de wedstijd gaan serveren.

Via drie aces verschafte de Chinese zichzelf drie matchpoints, waarvan Pattinama-Kerkhove er nog eentje wist weg te werken. Het tweede matchpoint was echter raak voor Wang, die er zo voor zorgde dat Arantxa Rus Nederland in de wedstrijd moet houden.

„De eerste anderhalve set was ik vrij kansloos, daarna kwam ik er beter in. Ik kreeg moeilijk grip op haar services”, zei Pattinama-Kerkhove tegenover Ziggo Sport. Ik ben wat verder naar achteren gaan staan en probeerde wat meer returns te maken. Ik verlaat de baan uiteindelijk wel met een goed gevoel, maar ik had natuurlijk liever willen winnen. Het is natuurlijk best moeilijk om een uur voor de wedstrijd te horen dat je moet gaan spelen. Dan moet je even snel schakelen.”