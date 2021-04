Nederlandse tennissters verder in Billie Jean King Cup

Tennis

Geen twaalfde titel voor Nadal op gravel van Monte Carlo

Rafael Nadal is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het Masterstoernooi van Monte Carlo. De Russische tennisser Andrej Roeblev was vrijdag in de kwartfinales in een lange driesetter te sterk voor de gravelspecialist uit Spanje, die het toernooi in Monaco al elf keer won. De setstand...