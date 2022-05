Goed nieuws voor Virgil van Dijk en Mohamed Salah

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool weet niet of beide basiskrachten komende zondag tijdens de laatste speelronde van de Premier League al weer kunnen voetballen. Dat geldt ook voor Joe Gomez en Fabinho.

„Het ziet er allemaal goed uit, de jongens maken stappen”, zei Klopp over het herstel van Van Dijk, Salah en Fabinho. „Maar ik heb geen idee wat we komend weekeinde met hen doen. Het heeft mijn voorkeur dat ze zondag allemaal spelen om ritme op te doen of in ieder geval op de bank zitten, maar ik weet niet of dat mogelijk is.”

Verdediger Van Dijk en topscorer Salah vielen vorige week geblesseerd uit tijdens de finale van de FA Cup tegen Chelsea, die Liverpool via strafschoppen won. Middenvelder Fabinho had enkele dagen daarvoor tegen Aston Villa een spierblessure opgelopen.

Bekijk ook: Liverpool houdt titelrace Premier League spannend tot slotdag

Zonder deze drie spelers won Liverpool dinsdag met 2-1 bij Southampton, waardoor de ploeg van Klopp met 1 punt achterstand op Manchester City de laatste competitiewedstrijd ingaat. Liverpool ontvangt Wolverhampton Wanderers, City speelt thuis tegen Aston Villa.

Voor Salah staat ook de Gouden Schoen voor de topscorer van de Premier League op het spel. De Egyptenaar voert de topscorerslijst aan met 22 doelpunten, één meer dan Son Heung-min van Tottenham Hotspur. "Ik begrijp voor 100 procent dat Mo met Son strijdt om de topscorerstitel, maar we gaan geen enkel risico nemen", aldus Klopp. "Mo wil dat ook niet, daar bestaat geen twijfel over."

Verdediger Gomez moest zich tegen Southampton in de rust laten wisselen met een beenblessure. Volgens Klopp lijkt de schade mee te vallen. Liverpool strijdt op 28 mei in Parijs met Real om de Champions League.