Advocaat praat met Feyenoord nog niet over nieuw contract

De coach wil zich richten op de tweede helft van de competitie en op de versterking van zijn elftal. Voorlopig heeft de club hem nog niet aan een nieuwe speler kunnen helpen, terwijl hij daar expliciet om heeft gevraagd tijdens de winterstop.

Advocaat houdt zich verre van de politieke strijd in de top van de club, maar hij is wel goed op de hoogte van een forse scheiding tussen een deel van de aandeelhouders (Vrienden van Feyenoord) en enkele leden in de raad van commissarissen.

De Hagenaar heeft een goede band met de tijdelijke technisch directeur Sjaak Troost en lijkt ook goed op te kunnen schieten met Toon van Bodegom, voorzitter van de rvc. Algemeen directeur Mark Koevermans sluit niet uit dat Feyenoord met Advocaat verder wil na de zomer, maar dan zal er een ander perspectief moeten komen dan nu. Feyenoord heeft Advocaat, die vindt dat de club moet kunnen meespelen om de landstitel, op dit moment weinig te bieden.

De trainer raakte gisteren ook nog doelman Kenneth Vermeer kwijt, die definitief naar Los Angeles FC verhuist. „Kenneth heeft een Amerikaanse vrouw en dat speelt ook mee”, zegt Koevermans.

