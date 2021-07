Olympische vloek treft Novak Djokovic opnieuw

Novak Djokovic laat zijn frustraties de vrije loop. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Het werd niet hardop uitgesproken in het Ariake Tennis Park in Tokio, maar stiekem twijfelde niemand eraan dat Novak Djokovic komende zondag voor de eerste keer olympisch kampioen zou worden. Tegen Alexander Zverev was het echter wederom de olympische vloek die de beste tennisser van de laatste tien jaar parten speelde.