Dusan Tadic: ’Dit Ajax is beter dan het elftal van 2018/2019’

Groepswinnaar Ajax stuit in de achtste finales op een nummer 2 van een andere poule. De loting voor de knock-outfase staat voor komende maandag op het programma.

Aanvoerder Dusan Tadic, die tegen Sporting uit voorzorg negentig minuten op de bank zat, is vol lof over het huidige selectie. „Ik denk dat dit team beter is dan ons elftal uit 2018/2019”, aldus de 33-jarige Serviër in gesprek met The Telegraph.

„We hebben de afgelopen maanden flinke stappen voorwaarts gezet. Het blijft lastig om teams te vergelijken. In 2019 waren we ook heel goed, maar we hebben nu andere spelers, met andere karakters. Twee jaar terug waren we misschien nog een beetje naïef. Nu hebben we echt taaie spelers, mentaal sterke spelers ook. We hebben meerdere Zuid-Amerikanen. Dat zijn echte vechters. Wat dat betreft is dit elftal meer streetwise, gewiekster.”