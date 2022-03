Vitesse-Sparta definitief gestaakt na ongeregeldheden

De manier waarop de wedstrijd eindigde was een anticlimax, nadat Vitesse en Sparta voor de wedstrijd uitgebreid stil hadden gestaan bij de oorlog in Oekraïne. De club heeft in de persoon van Valeriy Oyf, een Russische eigenaar - die jaarlijks de tekorten bijpast, en kreeg de afgelopen week kritiek vanwege de passieve houding.

Met een V-opstelling van beide teams bij de line-up, verwijzend naar de V van vrede, diverse inzamelingsacties voor de Oekraïense slachtoffers van de Russische invasie en ‘geen oorlog’-teksten op de LED-borden langs het veld maakte Vitesse een inhaalslag.

Die goede bedoelingen werden in de slotfase echter overschaduwd, toen Sparta op weg leek naar een belangrijke zege en de frustraties opliepen bij de Vitesse-aanhang, die de tijdrekkende Maduka Okoye met tal van objecten bekogelde. Nadat de doelman op zijn schouder was geraakt door een beker drank en met veel theater naar de grond ging, werd door scheidsrechter Dieperink een afkoelingsperiode ingelast. Daarna werd er vuurwerk gegooid en waren er relletjes op de tribune. Dieperink besloot de wedstrijd niet meer te hervatten, omdat Sparta het gevoel had dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eerder was er al een toeschouwer het veld opgekomen en naar Okoye toegerend om vervolgens de tribunes in te vluchten.

Goede zaken

Het ging de Arnhemmers sportief juist weer even voor de wind. Het had de afgelopen twee wedstrijden uitstekende zaken gedaan na een reeks van zes duels zonder zege. Door de overwinningen op Rapid Wien, waardoor Vitesse zich kwalificeerde voor de achtste finales van de Conference League, en NEC in de Gelderse derby was het gevoel vooraf heel positief.

Maar Sparta liet zich direct weer gelden als lastige tegenstander. De Rotterdammers, die afgelopen zondag PSV een zware middag hadden bezorgd, maar door een domme rode kaart voor Arno Verschueren toch met lege handen achterbleven, manifesteerden zich ook in Arnhem als een vechtersploeg.

Al in de vijfde minuut kwam Sparta op voorsprong dankzij een goal van Adrian Dalmau, de goaltjesdief, die in januari overkwam van FC Utrecht. De Spanjaard wist de bal in twee instanties voorbij Vitesse-doelman Jeroen Houwen te werken.

Jeremy van Mullem produceert een omhaal. Ⓒ ProShots

Daarmee had Sparta direct de toon gezet en moest Vitesse weer tegen een achterstand op boksen. Bij de Rotterdammers had Jeremy van Mullem voor het eerst een basisplaats gekregen, omdat Younes Namli niet tijdig hersteld was.

Vitesse-trainer Thomas Letsch had dezelfde elf het veld ingestuurd als tegen NEC en dat betekende dat de herstelde Riechedly Bazoer op de bank begon. Vitesse had een groot overwicht maar wist niet veel te creëren. De beste kans was een kopbal van Loïs Openda die net voorlangs ging. Vlak voor rust ontsnapte Vitesse aan een grotere achterstand, toen Dalmau zijn tweede van de avond leek te maken, maar net een voetje buitenspel bleek te hebben gestaan.

Imposante Maduka

Met Bazoer in de ploeg ging Vitesse na rust op zoek naar de gelijkmaker en leek daarbij een handje hulp te krijgen van scheidsrechter Rob Dieperink. Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk zette in een duel met Thomas Buitink zijn lichaam erin en tot verbazing van alles en iedereen wees Dieperink naar de stip. Maar Sparta heeft met de 1,97 meter lange Maduka Okoye een imposante keeper op doel staan en dat bewees de Nigeriaanse international door de inzet van elf meter van Openda te stoppen. Ook in het vervolg wist de doelman zijn doel schoon te houden. Het is nu de vraag of hij dat binnenkort opnieuw moet proberen te bewerkstelligen tijdens het korte restant van de wedstrijd.