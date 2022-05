’Stadioneigenaar Gelredome legt bom onder play-offduel’

Nedstede heeft het Arnhemse gemeentebestuur een brief geschreven dat de Zuid-tribune, die volledig is uitverkocht voor het duel, uit veiligheidsoverwegingen gesloten zou moeten worden. Dit vanwege scheurtjes in het beton van de tribune. Dat meldt De Gelderlander woensdagavond.

De wedstrijd staat voor donderdagavond 20.00 uur op het programma. Als het Arnhemse gemeentebestuur het advies van Nedstede volgt en de Zuid-tribune sluit, levert dat grote problemen op voor Vitesse, dat alle 6500 beschikbare kaarten voor die tribune aan de man heeft gebracht.

Voet van oorlog

Vastgoedondernemer Van de Kuit verkeert al jarenlang op voet van oorlog met Vitesse. De club, die jaarlijks 1,8 miljoen euro aan huur moet overmaken aan het bedrijf van de puissant rijke vastgoedmagnaat, probeert al jaren andere huurvoorwaarden te bedingen. In 2020 heeft Vitesse de tot medio 2023 lopende huurovereenkomst met Nedstede opgezegd in de overtuiging dat de club vanwege het eeuwig speelrecht niet geweigerd kan worden. Van de Kuit liet via zijn vaste spreekbuis bij de Gelderlander direct weten dat het eeuwig speelrecht niet meer van kracht zou zijn en dat hij zich voorbereidt op een toekomst van Gelredome zonder Vitesse.

In de coronatijd stonden Vitesse en Van de Kuit zelfs lijnrecht tegenover elkaar bij de rechter. Omdat er geen wedstrijden gespeeld konden worden en de inkomstenstroom opdroogde, spande Vitesse een kort geding aan om tot een verlaging van de huursom te komen, nadat Van de Kuit in rechtstreeks contact onvermurwbaar was gebleken. De vastgoedman, volgens Quote goed voor een geschat vermogen van 210 miljoen euro, haalde zijn gelijk bij de rechter en Vitesse kon de volledige huursom aftikken.

Grote schrik

Eerder dit jaar vestigde Van de Kuit ook al de aandacht op zich. Nadat bekend werd dat eigenaar Valeriy Oyf de club in de verkoop doet, wierp hij zich op als kandidaat-koper tot grote schrik van iedereen bij Vitesse.

Eerder deze maand werd uit veiligheidsoverwegingen al een deel van de Zuid-tribune van Gelredome gesloten, maar na aanvullend onderzoek werd geconcludeerd dat het toch veilig was. Toen was Van de Kuit nog verbolgen dat de maatregel was genomen en sprak hij in de Gelderlander nog van een ’idiote, onbezonnen en onzorgvuldige actie’. Twee weken later is de vastgoedondernemer een heel andere mening toegedaan en vindt hij dat acuut 6500 plaatsen moeten worden geblokkeerd.