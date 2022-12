Sofyan Amrabat ontgoocheld: ’Dit is heel zuur, meer kan ik er niet van maken’

Voor de in Huizen geboren Amrabat wacht de zogenoemde troostfinale tegen Kroatië, in plaats van de strijd om de wereldtitel met Argentinië.

„We kwamen vroeg met 1-0 achter door een stomme tegengoal, daarna loop je achter de feiten aan”, zei de oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, die veel indruk maakte op het WK. „Als je voor staat is het comfortabel voetballen. We hebben ze in de kaart gespeeld.”

Teleurstelling bij Walid Regragui en de spelers van Marokko. Ⓒ EPA

Regragui

Bondscoach Walid Regragui zei na de nederlaag dat de halve finale een stap te ver voor zijn ploeg is geweest. „Niet eens op technisch of tactisch gebied”, zei hij. „Maar wel op fysiek vlak. Te veel spelers van mij waren niet fit. Ze speelden op 60 of 70 procent.”

Nayef Aguerd, Romain Saïss en Noussair Mazraoui waren de afgelopen dagen niet fit. Regragui wilde hen toch tegen de Fransen laten beginnen, Maar Aguerd haakte in de warming-up af en Saïss verliet in de 21e minuut het speelveld, Mazraoui kon na de eerste helft niet verder. „Dat was heel jammer”, zei de bondscoach van Marokko. „Maar we geven hier al weken alles. Het WK was voor ons een slijtageslag.”

„Omdat we niet fit waren, maakten we fouten die we normaal niet maken”, vervolgde Regragui. „Frankrijk is de wereldkampioen. Die straffen zelfs kleine foutjes af. Maar ik denk dat we onze supporters de afgelopen weken trots hebben gemaakt. Nu willen we het WK zaterdag goed afmaken met een wedstrijd om de derde plaats tegen Kroatië. Al weet ik nog niet wie ik kan opstellen. Veel spelers zitten er fysiek doorheen.”