Epke Zonderland kan zich gaan opmaken voor Tokio: ’Dit is pas het begin’

Epke Zonderland in opperste concentratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het moest en hij deed het. De druk was immens voor Epke Zonderland, wetend dat hij na een korte voorbereiding moest excelleren tijdens de World Cup in Melbourne. Bijna een jaar lang had hij niet meer zijn topniveau gehaald op de rekstok en nu steeg de 33-jarige Fries tot grote hoogte. Na zijn score van 14.900 was de opluchting van zijn gezicht af te lezen, vooral omdat zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi (13.400) capituleerde en het ticket voor de Spelen aan Zonderland toebedeelde.