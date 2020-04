Streep door Vuelta-start in Utrecht

Tijdens de eerste drie ritten van de Ronde van Spanje zouden behalve in Utrecht ook etappes in Breda en Den Bosch beginnen. Het verplaatsen van de drie etappes van augustus naar het najaar blijkt technisch onhaalbaar vanwege de beschikbaarheid van accommodaties en het parcours in die periode.

De Vuelta zou Nederland op 14,15 en 16 augustus aandoen, maar omdat de Tour de France is uitgesteld en op 29 augustus begint, moest de Vuelta wijken. De organisatie onderzoekt nu of de Ronde van Spanje over twee jaar alsnog naar Nederland kan komen.

„Wij wilden niets liever dan een start in Nederland en zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan”, zegt Vuelta-directeur Javier Gullién. „We zijn diep onder de indruk geraakt van de organisatie in Nederland en hopen dan ook vurig dat we in 2022 door kunnen gaan met elkaar. We gaan deze optie nu samen onderzoeken.”