’Ik hoop dat het aantal zelfmoorden bij atleten niet stijgt’

De intussen 34-jarige Amerikaanse zwemmer werd opgebeld voor NBC Sports naar aanleiding van het uitstel van de Spelen naar maximaal de zomer van 2021. Volgens de man met 28 (!) olympische medailles is het voor topsporters mentaal geen gemakkelijke opgave om hiermee om te gaan.

„Je hele leven is gericht op dat ene moment”, aldus Phelps, die tijdens zijn carrière zelf kampte met mentale problemen. „En dan krijg je te maken met deze mokerslag. ’Nee, je moet nog een jaar langer wachten’. Als dit gebeurd was in mijn tijd, ik zou compleet gek geworden zijn van onzekerheid. Ik bedoel…Sprakeloos zou ik geweest zijn. Als in: is dit een slechte droom?”

„Het is ook moeilijk om dit verwerkt te krijgen”, vindt de Amerikaan. „Ik vind het gewoon heel erg voor alle atleten die al zover gekomen waren. Aan de andere kant ben ik ook opgelucht dat iedereen nog een jaar extra krijgt, en terecht. Maar het wachten maakt het gewoon heel moeilijk. Ik hoop echt dat we geen stijging in zelfmoorden bij atleten gaan meemaken hierdoor. De mentale gezondheid is het belangrijkste vandaag. Dit uitstel is ongezien. Het was de juiste beslissing, maar het heeft de harten van atleten wel gebroken.”