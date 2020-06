Frankfurt wil in München het ’onmogelijke mogelijk maken’

Trainer Adi Hütter weet dat zijn ploeg de underdog is in het duel met Bayern München, met als inzet een plek in de bekerfinale. „Het is duidelijk dat Bayern de favoriet is, dat zijn zij altijd. Momenteel is Bayern ook een klasse apart”, zei Hütter een dag voor de halve finale in München. „Maar we gaan er alles aan doen om ze te verrassen.”

Frankfurt ging ruim twee weken geleden, kort na de hervatting van de Bundesliga, ook al naar München. Toen verloor de ploeg van Hütter het competitieduel met 5-2. „Wij hebben een perfecte dag nodig en Bayern een iets mindere. Dan is er wat mogelijk.”

Frankfurt, de club van onder anderen Jonathan de Guzman en Bas Dost, moet het doen zonder Filip Kostic. De Serviër, oud-speler van FC Groningen, is geschorst na zijn rode kaart in de kwartfinale van de DFB-Pokal tegen Werder Bremen. „Filip is een belangrijke speler voor ons, we gaan hem missen. We moeten het als collectief doen”, aldus de Oostenrijkse trainer.