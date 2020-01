Domper voor PSV: Donyell Malen dit seizoen niet meer in actie

Dat meldt PSV op de clubsite. „We mogen concluderen dat de operatie succesvol is verlopen”, zegt medisch manager dr. Wart van Zoest van PSV, die de operatie bijwoonde. „Er zijn geen onverwachte zaken aan het licht gekomen. Donyell blijft nu minimaal twee weken hier om zijn revalidatie op te starten en keert dan voor het vervolg terug naar Nederland.”

Malen reageert opgelucht na zijn operatie. „In het begin was ik bang voor de zwaarst mogelijke blessure, maar daar is gelukkig geen sprake van. De dokters zien het als een lichte ingreep en daar ben ik - ondanks dat het allemaal vervelend is - toch blij mee. Natuurlijk is het balen dat ik dit seizoen niet meer kan voetballen, maar het had erger kunnen aflopen”, vertelt Malen, die tijdens het duel met Feyenoord op 15 december in De Kuip geblesseerd raakte.

Malen: „Ik wil mijn familie en alle anderen die me hebben gesteund heel erg bedanken. Ik ga er alles aan doen om beter en sterker terug te komen.”

Voor PSV is het een bittere pil om te slikken, maar ook voor Oranje en bondscoach Ronald Koeman is het slecht nieuws. Het EK staat komende zomer voor de deur en die moet Malen eventueel aan zich voorbij laten gaan.