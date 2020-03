Lotto-Soudal-renner Van Goethem: ’We wilden iets doen aan de scheve situatie’

Brian van Goethem Ⓒ ANP

TERNEUZEN - De coureurs en het vaste personeel van de Belgische WorldTour-ploeg Lotto Soudal laten zich in de coronacrisis van hun beste kant zien. Met onmiddellijke ingang staat iedereen uit solidariteit met het deel van het team dat als zelfstandige werkzaam is en nu tijdelijk werkeloos is geworden, een deel van het salaris af.