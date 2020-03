Wielerprofs Lotto-Soudal leveren salaris in

Met onmiddellijke ingang staat iedereen uit solidariteit met het deel van het team dat als zelfstandige werkzaam is en nu tijdelijk werkeloos is geworden, een deel van het salaris af.

„Het is een solidariteitsactie van de renners en het vaste personeel van Lotto-Sodal.”, vertelt de enige Nederlandse renner van de stal, Brian van Goethem. „We wilden iets doen aan de scheve situatie die er is ontstaan als gevolg van het uitbreken van het coronavirus.”

„Naar alle mensen toe, werkzaam bij sponsors en suppliers die last hebben van de coronacrisis, moeten we een gebaar maken. In tijden van werkeloosheid is er geen inkomen voor hen. Daarom zeggen we: ’Dit is niet te verkopen. We zijn nog wel ’aan het werk’, maar zoveel stelt dat nu ook niet voor. Bovendien hebben we veel minder exposure voor sponsoren van de ploeg dan wanneer we onze koersen rijden. We proberen dat te compenseren via sociale mediakanalen. Daarom vinden we het belangrijk onze menselijke kant te laten zien”, aldus de Zeeuw.

Over bedragen of percentage wat er wordt ingeleverd, doet hij liever geen uitspraken. „Het is een aanzienlijk bedrag. Hoeveel je ook verdient, meestal is je uitgaven patroon naar hetgeen er binnenkomt, dus iedereen voelt het echt wel in zijn portemonnee.” De regeling duurt zolang de crisis aanhoudt.