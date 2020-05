Kritiek op hervatting Premier League: ’Spelers zijn handelswaar’

„Geld is voor ik denk 100 procent de drijfveer om weer te gaan voetballen. Integere motieven hebben geen rol gespeeld”, zegt hij in een interview met de Daily Mail. „De spelers zijn handelswaar in het voetbal en we accepteren dat.”

„Ik ben er klaar voor om weer te spelen omdat ik geen andere keus heb. De spelers zijn wel de laatsten die ze zullen raadplegen. Als alle voetbalautoriteiten én de regering zeggen dat we weer gaan spelen, dan maakt het echt niet uit wat de spelers ervan vinden. Het is slikken of stikken.”

De Premier League gaat op 17 juni verder waar het halverwege maart moest stoppen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De teams zijn alweer in training en de spelers en leden van de technische staf zijn al vier keer getest op het coronavirus. Bij de vierde testronde die de voetballers ondergingen, werden geen besmettingen meer ontdekt. De voorgaande drie testronden leverden in totaal twaalf positieve gevallen op.