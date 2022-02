Arantxa Rus ondanks opleving in tweede set uitgeschakeld in Doha

Nadat het eerste bedrijf al snel in het bezit was van de huidige nummer 42 van de wereld, leek ze ook in de tweede set snel door te drukken. Martincova liep uit naar een 5-0 voorsprong, maar juist op dat moment begon Rus beter in haar spel te komen. Ze won vier games op rij en bracht de spanning terug in het duel.

Verder liet Martincova haar Nederlandse opponent echter niet meer komen en op haar tweede wedstrijdpunt maakte ze een einde aan de partij.

De 31-jarige Rus, de huidige nummer 66 van de wereld, boekte maandag nog een knappe overwinning op Veronika Koedermetova, die afgelopen weekend nog finaliste was in Dubai. Ze was als lucky loser toegelaten in Qatar.