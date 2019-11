Kluivert over De Ligt: ’Denk dat hij spijt heeft’

„Ik denk dat De Ligt er spijt van heeft dat hij naar Juve is gegaan”, zegt Kluivert, die momenteel hoofd jeugdopleiding is bij FC Barcelona, de club waar hij 259 officiële duels voor speelde tussen 1998 en 2004.

Kluivert vertelde aan El Mundo Deportivo dat hij met De Ligt had gesproken, nog voordat hij zijn handtekening had gezet onder een contract bij De Oude Dame. Het gesprek tussen de twee ging overigens niet over een transfer naar de Catalaanse topclub, zo liet Kluivert weten. „Ik heb hem alleen mooie dingen verteld over de club Barcelona en de stad. Uiteindelijk is het de speler en zijn vertegenwoordiger die de beslissing maken.”

De Ligt krijgt in Italië veel kritiek, waar hij gekscherend wordt neergezet als volleyballer, omdat hij meerdere malen hands maakte in het strafschopgebied en daardoor een penalty’s weggaf. „Het is een geweldige verdediger, maar ik denk dat hij wel een beetje spijt heeft van zijn keuze. Soms maak je de juiste beslissing en soms de verkeerde. Uiteindelijk moet je ermee leren leven.”

Net zoals De Ligt, vertrok ook Frenkie de Jong na een succesvol seizoen bij Ajax naar het buitenland. De middenvelder koos voor een avontuur bij FC Barcelona. In Spanje zijn ze vooralsnog diep onder de indruk van de kunsten van De Jong, zo ook Kluivert. „Als je hem ziet spelen lijkt het net alsof hij al jaren in dit elftal meedraait. Ik wist al eerder dat hij veel kwaliteit had en dat laat hij nu ook zien bij het Nederlands elftal en bij Barcelona. Hij is gelukkig hier en dat is te zien aan zijn spel. Ik ben blij om hem zo te zien”, sluit Kluivert af.