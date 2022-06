Sport Kort: Badmintonduo Tabeling/Piek naar tweede ronde Maleisisch Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Badmintonduo Tabeling/Piek naar tweede ronde Maleisisch Open

08.23 uur: Het badmintonduo Robin Tabeling/Selena Piek heeft woensdag de tweede ronde bereikt in het gemengd dubbel op het Maleisisch Open, een sterk bezet toernooi met de status World Tour Super 750. Tabeling en Piek waren in drie games te sterk voor het Indiase koppel Reddy P. Sumeeth en Ashwini Ponnappa: 21-15 19-21 21-17.

Op het nog hoger aangeschreven Indonesisch Open waren Tabeling en Piek twee weken geleden nog in de eerste ronde gestrand. Dat overkwam Mark Caljouw in de Axiata Arena van Kuala Lumpur. Nga Ka Long uit Hongkong versloeg de nummer 1 van Nederland in twee games: 21-18 21-16. Ook in Indonesië was het toernooi voor Caljouw in de eerste ronde geëindigd.