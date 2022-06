Streep door oefenduel Roda JC-Anderlecht om veiligheidsredenen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Minister Helder spreekt zich uit tegen komst Super League

15.57 uur: Minister Conny Helder van Sport heeft zich woensdag uitgesproken tegen de komst van een mogelijke Super League in het voetbal. Dat deed de VVD-bewindsvrouw tijdens een commissiedebat over het sportbeleid.

De KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, spelersvakbond VVCS en het Supporterscollectief Nederland hadden Helder eerder verzocht zich bij het Hof van Justitie van de Europese Unie uit te spreken tegen de opzet van een ’gesloten’ competitie voor een select aantal Europese topclubs. Ruim een jaar geleden kondigden twaalf clubs aan een Super League te willen starten, maar onder druk van bonden, overheden en supporters trokken heel wat van die clubs zich al snel terug.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie buigt zich op verzoek van een Spaanse rechter over de zaak. Over een aantal weken vindt een hoorzitting plaats. Volgens de KNVB gaat de Duitse overheid gebruik maken van het spreekrecht tijdens de hoorzitting. Of Nederland dat ook gaat doen, is niet duidelijk.

Officieel zijn alleen de Spaanse clubs Real Madrid en FC Barcelona en de Italiaanse ploeg Juventus nog betrokken bij de plannen voor een lucratieve Super League. De zes Engelse clubs die wilden meedoen, trokken zich vorig jaar al snel terug vanwege grootschalige supportersprotesten. De Super League met vaste deelnemers zou een concurrent worden van de Champions League, waarvoor clubs zich via hun nationale competitie moeten plaatsen.

„Een initiatief gedreven door persoonlijk en financieel gewin van enkele clubs en niet door de algehele waarden die gelden binnen de Europese sportlandschap; sportiviteit, solidariteit en open competitie”, staat in de brief aan de minister. „Het voorstel is niet goed voor de toekomst van het Nederlands voetbal. De komst van een Super League pakt zeer slecht uit voor de financiële solidariteit tussen de breedte en de top van het voetbal, de positie en clubliefde van supporters en het gehele voetbalecosysteem in Nederland komt hiermee ernstig in gevaar. Het voetbal is een sterke verbindende factor in ons land. Als de Super League er komt, dan raakt dit verloren.”

Het Europees Parlement sprak zich eind vorig jaar uit tegen „afscheidende competities” als de Super League.

Streep door oefenduel Roda JC-Anderlecht om veiligheidsredenen

14.56 uur: De oefenwedstrijd tussen Roda JC en Anderlecht, die zaterdag zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente Kerkrade, politie en justitie hebben in samenspraak besloten geen toestemming te geven voor het spelen van het duel om veiligheidsredenen.

„Het veiligheidsrisico zit in mogelijke supportersbewegingen van de bezoekende club. Extra politie-inzet hierop is niet wenselijk. Wij kunnen niet anders dan het duel afgelasten”, zegt burgemeester Petra Dassen van de gemeente Kerkrade.

Volgens de gemeente is er een afspraak dat er bij een vriendschappelijke wedstrijd geen politie-inzet nodig zou zijn om de veiligheid en openbare orde te organiseren en garanderen. Om die reden zou Roda JC alleen seizoenkaarthouders en sponsoren ontvangen. „Bij ons overheerst de teleurstelling want we keken enorm uit naar deze topwedstrijd, in ons eigen huis, voor ons publiek”, meldt Roda JC op de website.

Schoonspringster Wils bij WK zestiende op 1 meterplank

14.30 uur: Schoonspringster Daphne Wils is er bij de wereldkampioenschappen in Hongarije niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de 1 meterplank. Wils zette in de voorrondes de zestiende score neer. De beste twaalf kwalificeerden zich voor de finale van woensdagavond.

Wils kwam na vijf sprongen uit op 236,90 punten. De Chinese Li Yajie zette in de voorrondes de hoogste score neer: 278,95. Zij werd gevolgd door de Zweedse Emilia Nilsson Garip (262,95) en de Amerikaanse Sarah Bacon (257,15).

Eerder deze week eindigde de Nederlandse Guurtje Praasterink als elfde in de finale van de 10 metertoren. Het goud op dat onderdeel ging naar de Chinese Chen Yuxi.

Marathonloper Koreman mist EK atletiek door blessure

12.57 uur: Björn Koreman moet de marathon op de EK atletiek in augustus in München overslaan. De atleet heeft een heupblessure opgelopen die hem wekenlang aan de kant houdt.

„Waar ik een paar weken geleden nog dacht dat het een onschuldig pijntje in mijn heup was, kreeg ik de realiteit te horen van de sportarts. Een stresshaard in mijn ilium, wat dus vier weken looprust betekent. Met nog zeven weken tot de EK kan daar dus meteen een streep doorheen”, schrijft de 31-jarige atleet op Instagram.

De EK zou zijn eerste grote toernooi worden. Koreman voldeed in de april in de marathon van Rotterdam ruimschoots aan de limiet met een tijd van 2.10.32.

Vorig jaar liep Koreman deelname aan de olympische marathon mis. Hij had wel aan de limiet voldaan, maar er waren nog vijf andere atleten met de limiet op zak. De Atletiekunie koos voor de drie mannen met de beste tijden. „Hierdoor voelt het extra zuur, maar ook hier zal ik weer sterker uitkomen om de komende marathons te gaan vlammen richting Parijs 2024.”

Tom Hendrikse en Ronald Schröer blijven nu over als deelnemers aan de marathon bij de EK. Abdi Nageeye is de enige Nederlandse atleet die meedoet aan de marathon bij de WK atletiek die over ruim 2 weken beginnen in het Amerikaanse Eugene.

Play-off om titel in Serie A bij gelijk aantal punten

11.17 uur: Wanneer de eerste twee teams in de Italiaanse Serie A aan het einde van het seizoen evenveel punten hebben, zal de titelstrijd worden beslist met een play-off. De Italiaanse voetbalbond FIGC heeft daartoe besloten nadat de clubs eerder al over het voorstel hadden gesproken.

Het beslissingsduel zal geen verlengingen kennen. Als er na 90 minuten nog geen beslissing is, volgen er strafschoppen. Het afgelopen seizoen viel de beslissing in de Serie A op de slotdag toen AC Milan, dankzij een overwinning bij Sassuolo, voor het eerst in elf jaar kampioen van Italië werd. De ploeg had 2 punten voorsprong op Internazionale, dat ook won. Ook bij een gelijkspel was de titel voor AC Milan geweest, op basis van het onderlinge resultaat.

Geen enkel Europees land kent een play-off bij een gelijke eindstand. Meestal is het doelsaldo bepalend.

Badmintonduo Tabeling/Piek naar tweede ronde Maleisisch Open

08.23 uur: Het badmintonduo Robin Tabeling/Selena Piek heeft woensdag de tweede ronde bereikt in het gemengd dubbel op het Maleisisch Open, een sterk bezet toernooi met de status World Tour Super 750. Tabeling en Piek waren in drie games te sterk voor het Indiase koppel Reddy P. Sumeeth en Ashwini Ponnappa: 21-15 19-21 21-17.

Op het nog hoger aangeschreven Indonesisch Open waren Tabeling en Piek twee weken geleden nog in de eerste ronde gestrand. Dat overkwam Mark Caljouw in de Axiata Arena van Kuala Lumpur. Nga Ka Long uit Hongkong versloeg de nummer 1 van Nederland in twee games: 21-18 21-16. Ook in Indonesië was het toernooi voor Caljouw in de eerste ronde geëindigd.