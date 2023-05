Real Madrid nog zonder veelbesproken Vinicius naar Sevilla

Vinicius werd bij Valencia racistisch uitgescholden en liep vervolgens zelf tegen een rode kaart op. Er volgde geen schorsing op de rode kaart, maar hij miste alsnog de wedstrijd tegen Rayo Vallecano van woensdag. Volgens de officiële lezing was hij geblesseerd aan zijn knie.

"Vinicius gaat niet mee, omdat hij niet zal spelen", zei Ancelotti een dag voor het duel met Sevilla. "Hij zou gaan als hij een kans had om te spelen, maar hij heeft nog last van zijn knie. Het maakt niet uit of het uit of thuis is, hij kan niet in actie komen. Ik hoop dat hij in de laatste wedstrijd kan spelen."

Ancelotti mist zaterdag ook Karim Benzema en Marco Asensio door blessures. Real Madrid staat met nog twee duels te gaan op de tweede plaats achter landskampioen Barcelona. De ploeg heeft één punt voorsprong op nummer drie Atletico Madrid. Real Madrid sluit op 4 juni de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Athletic Club.