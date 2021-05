Toernooiwinst bezorgt Tallon Griekspoor grote sprong op wereldranglijst

Tennis

Trainen met Novak Djokovic moet Andy Murray aan sneller rentree helpen

In een poging om zijn rentree te versnellen, gaat Andy Murray zondag de baan op voor een trainingssessie met Novak Djokovic. De voormalig nummer één van de wereld is al twee maanden niet meer in actie gekomen nadat hij zich met een liesblessure had teruggetrokken voor het ATP-toernooi in Miami.