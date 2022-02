Premium Het beste van De Telegraaf

Henk Veerman voelt bij FC Utrecht direct een klik: ’De toon is gezet’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Henk Veerman Ⓒ FC Utrecht

UTRECHT - Bij SC Heerenveen had Henk Veerman een enorme klik met Joey Veerman, die de spits vaak wist te lanceren. Bij zijn nieuwe club FC Utrecht heeft de Volendammer in zijn eerste week direct gemerkt dat hij zo’n klik ook met sommige nieuwe ploeggenoten kan ontwikkelen. „Het is niet zo dat Joey de enige in de wereld is die mij die ballen kan geven. Ik merk hier dat Adam Maher veel bezig is met hoe hij mij diep kan sturen en Bart Ramselaar was daar gisteren op de training ook goed naar op zoek. Dat zijn twee spelers die de bal gemakkelijk wegleggen. Daar ben ik heel tevreden over meteen in mijn eerste week.”