Bij korfballers PKC vielen alle puzzelstukjes op hun plek: ’Dan is Ahoy magisch’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

„Ik ben vooral trots dat we dit aan de club en de fans konden geven. De voldoening is enorm.” Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - „Ik ben weer aardig bijgekomen, hoor”, zegt Jelmer Jonker met een big smile op zijn gezicht, daags nadat hij met PKC in de finale van de Korfbal League met 33-20 heeft gewonnen van DVO. Voor de (oud-)international kon het zaterdag niet op: de landstitel pakken én uitgeroepen worden tot Speler van de Wedstrijd. „Mijn mond is alleen wel nog een beetje droog, we hebben een goed feestje gevierd”, aldus de man die met zeven afstandsschoten een belangrijk aandeel had in de zege.