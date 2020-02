FC Utrecht haalt Warmerdam definitief binnen

De 24-jarige linkspoot, die zowel in de defensie als op het middenveld uit de voeten kan, heeft een contract voor drie seizoenen getekend in de Galgenwaard.

„Django beschikt over veel voetballend vermogen”, omschrijft technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht de eerste aanwinst voor volgend seizoen. „Hij heeft specifieke kwaliteiten die perfect passen bij onze manier van spelen. Ondanks zijn leeftijd heeft Django al veel wedstrijden op Eredivisie-niveau gespeeld. Er zit bovendien nog veel potentie in bij hem. We zijn er heel blij mee dat Django voor ons heeft gekozen en dat hij gelooft in onze ambities.”

