Woodland in de wolken

Gary Woodland stijgt op Pebble Beach naar grote hoogte. De Amerikaan wint zijn eerste golfmajor net voor zijn landgenoot Brooks Koepka. Ⓒ EPA & AFP

AMSTERDAM - Even leek het er op dat Brooks Koepka zijn trilogie ging voltooien. De Amerikaan naderde Gary Woodland tot één slag en de geschiedenis leert dat Koepka dan vaak doordendert naar de zege. Woodland bleef echter koelbloedig en sloeg de aanval van zijn landgenoot af, om met de zege in het US Open zijn eerste golfmajor te claimen.