Bondscoach Joachim Löw: geen denken aan rentree supertrio Bayern München

Het Duitse el;tal voor het Nations League duel met Nederland in oktober 2018 toen nog met Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller Ⓒ HH/ANP

Geen denken aan dat Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller terugkeren in het Duitse voetbalelftal, ondanks dat de drie oudgedienden in topvorm zijn bij Bayern München en de ’Mannschaft’ te kampen heeft met veel blessuregevallen. Dat zegt bondscoach Joachim Löw in voetbalmagazine Kicker. „We hebben in principe besloten deze spelers niet te selecteren, daar is niets aan veranderd.”