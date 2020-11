Bondscoach Joachim Löw heeft Mario Götze weer in het vizier

PSV verraste eerder dit seizoen door WK-held Götze, 28 jaar, vast te leggen. De 63-voudige international kwam transfervrij over van Borussia Dortmund, waar zijn contract afliep. Götze bezorgde Duitsland in 2014 de wereldtitel, door in de WK-finale tegen Argentinië als invaller in de verlenging het winnende doelpunt te maken.

Löw: „Alles in Duitsland is altijd op hem gefocust geweest. Door zijn doelpunt in 2014 droeg hij een rugzakje met zich mee dat hij zeker ook als een last heeft ervaren. Daarom ben ik blij dat hij zo’n goede start heeft gemaakt in Eindhoven. Dat had ik niet verwacht. Ik vind het verrassend. Hij oogt erg fris en wendbaar. Het geluk valt van hem af te zien. „Ik heb de laatste weken constant contact gehad met Mario, hij heeft me op de hoogte gehouden.”

Het Duitse el;tal voor het Nations League duel met Nederland in oktober 2018 toen nog met Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller Ⓒ HH/ANP

Geen denken aan rentree supertrio Bayern München

Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller kunnen hun terugkeer in het Duitse voetbalelftal wel vergeten, ondanks dat de drie oudgedienden in topvorm zijn bij Bayern München en de Mannschaft te kampen heeft met veel blessuregevallen. Dat zegtLöw in voetbalmagazine Kicker. „We hebben in principe besloten deze spelers niet te selecteren, daar is niets aan veranderd.”

De bondscoach deelde het trio in maart 2019 mede dat zij niet meer in zijn toekomstplannen met het Duitse elftal pasten en sindsdien zijn ze international af. Hun goede spel van de afgelopen weken versterkte echter de roep om weer een beroep te doen op Müller, Hummels en Boateng. Vooral omdat nogal wat spelers geblesseerd zijn afgehaakt voor de komende drie interlands tegen Tsjechië (vriendschappelijk), Oekraïne en Spanje (Nations League).

Löw was helder over de korte termijn, maar zette voor de lange termijn de deur toch nog op een kiertje. „Als er volgend jaar door het wegvallen van sleutelspelers een compleet nieuwe situatie ontstaat, dan moet ik het misschien weer anders beoordelen en nadenken over alternatieve scenario’s.”