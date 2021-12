Steven Gerrard kan oude liefde geen punten afhandig maken

Liverpool had het lastig tegen Aston Villa. Pas na ruim een uur brak Mohamed Salah de ban uit een strafschop: 1-0. Hij was zelf door Tyrone Mings neergelegd. Het was voor topscorer Salah zijn veertiende treffer in deze competitie. Ploeggenoot Virgil van Dijk kon zich na een snelle gele kaart niet al te veel meer permitteren, maar haalde verder ongeschonden het eindsignaal. Bij Villa bleef Anwar El Ghazi op de bank.

Voor coach Steven Gerrard van Aston Villa was het een speciale wedstrijd. De Engelse oud-international keerde terug op Anfield, het stadion waar hij als speler van Liverpool in zeventien jaar vele triomfen vierde. Jürgen Klopp, de huidige coach van de ’Reds’, zei vrijdag dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Gerrard bij zijn grote voetballiefde als hoofdcoach aan de slag gaat.

Chelsea kwam op eigen veld eerst op achterstand door een trefzekere strafschop van Raphinha. Dankzij Mason Mount en Jorginho (strafschop) nam de thuisclub de leiding over. Joe Gelhardt leek in de 86e minuut een punt veilig te stellen voor Leeds, maar in de extra tijd kwam Jorginho opnieuw tot scoren uit een penalty: 3-2. Oud-Ajacied Hakim Ziyech bleef bij Chelsea op de bank, Crysencio Summerville kreeg bij Leeds geen invalbeurt.

Arsenal

Arsenal versloeg laagvlieger Southampton in Londen met 3-0. Voor de thuisclub kwamen Alexandre Lacazette, Martin Ødegaard en Gabriel tot scoren. Bij Arsenal ontbrak aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang. Coach Mikel Arteta had hem om disciplinaire redenen uit de selectie gezet.

Manchester City

Manchester City heeft de koppositie nog altijd in handen na een moeizame zege op Wolverhampton Wanderers. Raheem Sterling maakte halverwege de tweede helft uit een strafschop het enige doelpunt in het Etihad Stadium: 1-0. De Wolves speelden lang met tien man, nadat spits Raúl Jiménez in de blessuretijd van de eerste helft binnen een minuut twee gele kaarten had gekregen.

De Mexicaan werd eerst bestraft omdat hij rond de middenlijn Rodri vasthield. Jiménez bleef vervolgens voor de bal staan toen de Spanjaard de vrije trap nam. Dat leverde hem zijn tweede gele kaart op.

Raheem Sterling schiet Manchester City naar de winst op Wolves. Ⓒ Reuters

Het kostte City wel moeite om tegen tien man het verschil te maken. Kort na rust haalde Wolves-aanvoerder Conor Coady een kopbal van Ilkay Gündogan van de lijn. Na ruim een uur spelen kreeg de thuisclub een strafschop, toen een voorzet van Bernardo Silva volgens scheidsrechter Jonathan Moss de uitgestoken arm van Joao Moutinho raakte. De Portugees beweerde zelf dat de bal op de zijkant van zijn lichaam was gekomen. De VAR besloot de beslissing van Moss te volgen. Sterling maakte vanaf 11 meter zijn honderdste doelpunt in de Premier League. De 27-jarige Engelsman is de 32e speler die deze mijlpaal heeft bereikt.

In de blessuretijd was Wolverhampton Wanderers nog dicht bij de gelijkmaker, maar City-doelman Ederson wist een kopbal van Max Kilman te keren.

