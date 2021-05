Luis Suarez in tranen na titel met Atletico: ’Barcelona schatte mij niet op waarde’

Na afloop was Suarez in tranen. „Barcelona schatte mij afgelopen zomer niet meer op waarde”, zo begon hij na afloop voor de Spaanse tv zijn emoties te verklaren. „Ik werd onderschat, men keek er op mij neer en Atletico Madrid opende zijn deuren voor mij. Ze hebben mij de kans gegeven om te laten zien dat ik nog steeds op topniveau kan presteren. Daar ben ik deze club dankbaar voor.”

De oud-Ajacied werd ook gevraagd wat zijn vriend bij Barcelona, Lionel Messi, van deze titel zou vinden. „Hij is blij voor me. Hij wenste een paar dagen terug nog succes.”

Uiteindelijk vindt Suarez zijn Atletico de verdiende kampioen. „We mogen terugkijken op een geweldig seizoen. Na de winterstop ging het niet makkelijk meer. We hebben lastige momenten gekend. Maar we waren toch de meest constante ploeg. We zijn terecht kampioen.”