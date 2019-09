MotoGP: Viñales pakt pole op Misano

De 24-jarige coureur zette in de kwalificatie op zijn Yamaha de beste tijd neer: 1.32,265. Viñales krijgt op de voorste startrij gezelschap van landgenoot Pol Espargaro (tweede op 0,295) en Fabio Quartararo uit Frankrijk (derde op 0,306).

Wereldkampioen Marc Márquez, die hard op weg is naar zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse, kwam op het circuit van Misano niet verder dan de vijfde tijd. Márquez was op zijn Honda bijna een halve seconde minder snel dan Viñales. De 26-jarige Spanjaard heeft na twaalf van de negentien grands prix een royale voorsprong in het WK-klassement. Márquez staat 78 punten voor op de nummer 2, de Italiaan Andrea Dovizioso.

Bo Bendsneyder vertrekt in de Moto2 vanaf de achtste startrij. De 20-jarige Rotterdammer zette de 23e tijd neer in de kwalificatie, ruim een seconde achter de Italiaan Fabio Di Giannantonio. Bendsneyder wist dit seizoen pas 6 puntjes bij elkaar te sprokkelen.