Femke Bol: van brekebeen tot potentiële wereldster op de atletiekbaan

Femke Bol: „Het is natuurlijk heel leuk dat mensen zo veel vertrouwen in je hebben en zo veel potentie in je zien.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Ze bezit de kwaliteiten om volgende week haar eerste gouden medaille op een internationaal titeltoernooi te winnen. Maar niet alleen bij de EK Indoor (5-7 maart), ook bij de Olympische Spelen van Tokio is Femke Bol kansrijk voor eremetaal. Wie is deze ranke atlete die zo spraakmakend snel is over 400 meter (met of zonder horden)? En wat vindt de kroonprinses van de Nederlandse atletiek van zichzelf?