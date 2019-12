Wereldtitel handbalsters heeft ook nadelen

Tess Wester ligt op de grond. Ⓒ ANP

KUMAMOTO - De slaperige ’koppies’ vertelden dat het een lange nacht was geworden na de historische en knotsgekke WK-finale, waarin de handbalsters in extremis Spanje versloegen: 30-29. Ze slenterden door de lobby van het Crowne Plaza Kumamoto, om buiten in het zonnetje te wachten tot de bus vertrok naar het vliegveld. ,,Ik ben nog fris hoor”, riep Kelly Dulfer, één van de uitblinksters dit WK voor Oranje.