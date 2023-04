Feyenoord-trainer Slot keek verloren finale tegen Roma één keer terug: ’Ik kreeg andere inzichten’

Slot besloot de eindstrijd van vorig jaar tegen AS Roma in Tirana nog eenmaal terug te kijken. „En ik kreeg best wel andere inzichten”, zei hij. „Dat tijdrekken en zo van ze viel reuze mee en bleef hooguit beperkt tot de laatste tien minuten. Dat is vrij normaal als je voor staat. Ik heb die wedstrijd nooit nabesproken met de jongens. In mijn hoofd was het veel minder goed dan dat ik het werkelijk vond. Ik heb veel goede aanvallen gezien. We waren heel goed in staat om dreigend te worden en kansen te creëren.”

Slot weet niet of het huidige Feyenoord sterker is dan vorig jaar. „We hebben bijna een nieuwe ploeg dus dat zal de komende tijd moeten uitwijzen”, zei hij. „Trainer José Mourinho van AS Roma heeft alleen maar een betere spelersgroep gekregen. Ze hebben nauwelijks spelers verloren en Paulo Dybala, Nemanja Matic en Georginio Wijnaldum zijn erbij gekomen. Ze spelen zoals alle ploegen onder Mourinho. Ze zijn erg goed georganiseerd en geven nauwelijks een kans weg.”

Mourinho verliest nooit finales

Slot steekt nooit onder stoelen of banken dat hij een groot fan is van Pep Guardiola, misschien wel de grootste rivaal van Mourinho. „Maar dat wil niet zeggen dat ik geen respect voor hem heb”, zei hij over zijn Portugese collega. „Voetbal gaat niet over veel balbezit en veel kansen. Winnen is het belangrijkste. Mourinho heeft heel veel gewonnen, al had hij ook altijd wel goede spelers.”

Mourinho versloeg met Internazionale het Bayern München van Louis van Gaal in de finale van de Champions League. Hij bleef met Manchester United het Ajax van Peter Bosz de baas in de eindstrijd van de Europa League en vorig jaar klopte hij dus het Feyenoord van Slot in de finale van de Conference League. „Wat dat betreft is het wel mooi dat het nu om twee wedstrijden gaat”, zei Slot. „Want finales verliest hij volgens mij nooit. AS Roma verliest ook zelden in eigen stadion. Dus het zou heel mooi zijn als we volgende week met een klein voorsprong aan het uitduel kunnen beginnen.”

Slot hoopt dat fans van Feyenoord zich gedragen

Slot van Feyenoord beseft dat waarnemers van de UEFA donderdag tijdens het thuisduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League ook goed zullen kijken hoe supporters van de club uit Rotterdam zich gedragen. „Die spotlight zit op ons en dat hebben we zelf veroorzaakt”, zei hij. „Afgelopen zondag tegen RKC Waalwijk is het goed gegaan. Maar een keer is niet zo moeilijk. Het moet vaker. Dat is altijd een uitdaging voor ons op het veld, maar ook op de tribunes.”

Feyenoord kwam vorige week slecht in het nieuws omdat Davy Klaassen een hoofdwond opliep in De Kuip. De middenvelder van Ajax werd geraakt door een voorwerp dat vanuit het publiek werd gegooid. De club uit Rotterdam nam een dag later drastische maatregelen en besloot alle resterende thuisduels in de Eredivisie achter netten rond het hele veld te spelen.

De UEFA staat niet toe dat er netten en dikke palen voor televisiecamera’s staan. Daarom moet Feyenoord donderdag een aantal netten weghalen. De club heeft besloten de tribunes onder de televisiecamera’s leeg te laten. Daardoor blijven er tijdens het duel met AS Roma ruim 2000 stoeltjes onbezet.

Slot hoopt dat fans van Feyenoord geen vuurwerk afsteken en trainer José Mourinho en zijn spelers van AS Roma niet bekogelen. Hij snapt ook dat in beide duels met AS Roma geen fans van de bezoekende club welkom zijn. „Als je romantisch bent, dan baal je daar misschien van”, zei hij. „Maar als je alleen het hoofd gebruikt, dan is dat heel goed te begrijpen.”

Verdediger Hancko wil met Feyenoord ook genieten tegen AS Roma

David Hancko hoopt dat hij donderdagavond ook een beetje kan genieten tijdens het thuisduel van Feyenoord met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. „Want ik besef heel goed dat we een bijzonder seizoen doormaken”, zei hij. „Ik vrees dat niet alle seizoenen zo zullen zijn.”

De 25-jarige Slowaak kwam afgelopen zomer voor zo’n 6 miljoen over van Sparta Praag. Met een voorsprong van 8 punten op Ajax en PSV kan Feyenoord de landstitel nauwelijks meer ontgaan. De club strijdt in twee duels met AS Roma om een plek in de halve finale van de Europa League.

Hancko heeft zijn ouders uitgenodigd voor het thuisduel met AS Roma. Hij hoopt dat ze een fantastische avond beleven en incidenten zoals vorige week in het bekerduel met Ajax uitblijven. Die halve finale werd ontsierd door een hoofdwond die Davy Klaassen opliep toen hij door toeschouwers bekogeld werd. „Het is logisch dat we daar veel vragen over hebben gekregen”, zei Hancko. „Maar we zijn mede zo sterk in thuisduels omdat de meeste van onze fans ons fantastisch steunen.”

Hancko speelt het hele seizoen al centraal achterin bij Feyenoord. Toch incasseerde de international van Slowakije afgelopen zondag tegen RKC pas zijn eerste gele kaart in de Eredivisie. „Dat komt ook door onze technische staf”, verklaarde hij. „Ik word zelden in wedstrijden in grote ruimtes of kwetsbare situaties gebracht. Dat komt ook door de andere verdedigers en middenvelders. We staan vaak heel goed opgesteld.”