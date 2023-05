Leegloop dreigt bij succesvol RKC Waalwijk

Seuntjens, die vrijdagavond bij de 4-1 zege op Volendam de derde treffer voor zijn rekening nam, is sinds zijn overgang in de winter van Fortuna Sittard naar de Waalwijkse club weer helemaal opgebloeid. De 31-jarige Bredanaar kwam tot vier treffers en negen assists. Behalve FC Twente toont FC Utrecht interesse. AZ zou overwegen de speler, die er al van 2016 tot 2019 voetbalde, terug te halen.

RKC lijkt ook doelman Etienne Vaessen, die aan een uitstekend seizoen bezig is, te verliezen. Vorig seizoen kreeg hij toestemming om zijn geluk te beproeven in het Midden-Oosten, maar een transfer ging op het laatste moment niet door. Nu kan de 27-jarige doelman uit een groot aantal clubs kiezen. Een paar weken geleden zat het Italiaanse Torino voor hem op de tribune. Vaessen is verder in beeld bij PSV, Feyenoord, Vitesse, Real Betis, Boavista en meerdere Belgische clubs. Bij PSV en Feyenoord zou het gaan om de positie van tweede doelman.

Saïd Bakari en Pelle Clement maken na dit seizoen de overstap naar Sparta. RKC Waalwijk houdt er ook rekening mee dat het Shawn Adewoye kwijt raakt. Voor de pas 22-jarige centrale verdediger is veel belangstelling van Belgische clubs. Hij maakte in de winter van 2021 de overstap naar RKC. Zijn contract in Waalwijk loopt nog één seizoen door.

Florian Jozefzoon (32), tegen Volendam ook al goed voor een treffer, heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen.