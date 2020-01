Bertens zoekt revanche op Roland Garros

,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik niet nog verder kwam, maar toch maakt het mij positief voor de rest van het jaar”, schrijft ze in haar column op de site van de BBC. ,,Vorig jaar waren de resultaten op de grand glams niet waar ik op had gehoopt, op geen enkele raakte ik verder dan de derde ronde. Dit was mijn beste editie in Melbourne, en sowieso op een hardcourtbaan.”

De Nederlandse vervolgt: ,,Er komen nog genoeg toernooien voor de volgende grand slam, maar ik kijk er al echt naar uit, omdat gravel mijn favoriete ondergrond is. Ik wil mezelf niet te veel druk opleggen op Roland Garros, maar ik heb wel extra motivatie gekregen door wat er daar vorig jaar gebeurde.”

Overgeven

Bertens vertelt hoe het in de editie van 2019 verging. ,,Ik was als vierde geplaatst en speelde erg goed richting het toernooi, want ik had Madrid gewonnen en de halve finale in Rome en Stuttgart gehaald. Toen werd ik ’s ochtends wakker voor mijn wedstrijd in de tweede ronde tegen Viktoria Kuzmova en moest ik de hele ochtend overgeven. Ik probeerde het nog wel in de wedstrijd, maar ik had totaal geen energie en moest al na vier games opgeven.”

En daar heeft de Wateringse dus van geleerd, zegt ze. ,,Dit soort dingen gebeuren gewoon, alles kan in twee weken tijd. Natuurlijk, ik zal elke week keihard mijn best doen, maar ik hou ervan om op gravel te spelen.”

Ze gaat verder: ,,Maar eerst met Nederland de Fed Cup spelen en daarna naar St. Petersburg om mijn titel te verdedigen. Dus genoeg om naar uit te kijken.”

