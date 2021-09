Sport Kort: Slavia Praag haalt uit in aanloop naar duel met Feyenoord

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennisteam Europa prolongeert Laver Cup met overmacht

22:35 uur De tennissers van Team Europa hebben met overmacht de Laver Cup geprolongeerd. De formatie van captain Björn Borg kwam tegen de tennissers uit de rest van de wereld op de derde dag in Boston snel op een onoverbrugbare voorsprong (14-1). Het duo Andrey Roeblev/Alex Zverev versloeg Reilly Opelka/Denis Shapovalov in de eerste partij van de slotdag via een supertiebreak: 6-2 6-7 (4) 10-3.

Team Europa leidde na de tweede dag al met 11-1. Daardoor had de ploeg van Borg zondag tegen het team van captain John McEnroe nog maar één overwinning nodig voor de eindzege. Het koppel Roeblev/Zverev zorgde in het dubbelspel meteen voor de winst, waardoor de jaarlijkse strijd was beslist.

Op de derde dag van de Laver Cup is elke overwinning drie punten waard. De eerste ploeg die op minimaal 13 punten komt, is de winnaar. De drie resterende duels in het enkelspel hoefden in Boston niet meer gespeeld te worden.

Het was de vierde editie van de Laver Cup. De voorgaande drie edities in 2017 (Praag), 2018 (Chicago) en 2019 (Genève) werden eveneens door het Europese team gewonnen. Vanwege de coronapandemie werd het duel in 2020 uitgesteld. Volgend jaar wordt de Laver Cup in Londen gehouden.

Naast Roeblev en Zverev kwamen namens Europa ook Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini en Casper Ruud in actie.

Slavia Praag haalt uit in aanloop naar uitduel met Feyenoord

21:07 uur Slavia Praag komt met het nodige vertrouwen naar Rotterdam voor de tweede groepswedstrijd donderdag tegen Feyenoord in de Conference League. De ploeg van trainer Jindrich Trpisovsky won op eigen veld met 4-1 van Hradec Kralove. Voor de thuisclub kwamen Jan Kuchta (twee), Daniel Samek en Ibrahim Traoré tot scoren.

Slavia Praag staat in Tsjechië tweede op de ranglijst, met 22 punten uit acht duels. Viktoria Plzen leidt met 24 punten uit negen wedstrijden. Middenmoter FK Jablonec, dat donderdag aantreedt bij AZ, verloor op eigen veld van Slovan Liberec: 0-1.

Stade Rennes, donderdag in Arnhem tegenstander van Vitesse, speelde gelijk bij Bordeaux: 1-1. De Franse ploeg staat op de dertiende plek in Ligue 1.

Sturm Graz, dat donderdag PSV ontvangt in de Europa League, won met 3-0 bij Rapid Wien. Kelvin Yeboah, Jon Gorenc-Stankovic en Ivan Ljubic kwamen tot scoren voor de nummer 2 van de Oostenrijkse ranglijst.

Besiktas verloor afgelopen vrijdag met 2-1 bij Altay. De Turkse club speelt dinsdag voor de Champions League tegen Ajax in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Anderlecht maakt met 10 man achterstand ongedaan: 2-2

20:30 uur Anderlecht heeft in de Belgische competitie met tien man 1 punt gepakt. De ploeg van trainer Vincent Kompany speelde met 2-2 gelijk bij Oostende, na een achterstand van 2-0.

Oostende leidde bij de rust met 2-0. Makhtar Gueye maakte beide treffers. Na ruim een uur verkleinde de Nederlandse spits Joshua Zirkzee de achterstand voor Anderlecht. De bezoekers speelden op dat moment al met tien man. Christian Kouamé moest in de 47e minuut het veld verlaten wegens grof spel.

Met een man minder slaagde Anderlecht er ook nog in om op gelijke hoogte te komen met Oostende. Invaller Benito Raman kwam in de 82e minuut tot scoren. Verdediger Wesley Hoedt speelde bij Anderlecht de hele wedstrijd. Ploeggenoot Zirkzee ging in de 89e minuut naar de kant.

Anderlecht staat op de ranglijst op de vijfde plek, met 3 punten minder dan koploper Club Brugge. De ploeg uit Brussel verspeelde afgelopen donderdag tegen KAA Gent ook al 2 punten (1-1).

Franse arbiter Bastien leidt Ajax tegen Besiktas

18:26 uur Scheidsrechter Benoît Bastien leidt Ajax dinsdagavond tegen Besiktas in de Champions League. De Fransman krijgt in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA langs de zijlijn assistentie van zijn landgenoten Hicham Zakrani en Aurélien Berthomieu. De Fransman Delajod Willy is de videoscheidsrechter van dienst.

Bastien floot Ajax nog niet eerder, maar was in 2019 wel vierde official tijdens een thuiswedstrijd van de club uit Amsterdam tegen Juventus.

Ajax verdedigt tegen Besiktas de koppositie van de poule, na het gewonnen eerste groepsduel met Sporting Portugal (1-5). Besiktas verloor vorige week in eigen stadion van Borussia Dortmund (1-2).

Tennisser Hurkacz de beste in Metz

18:12 uur De Pool Hubert Hurkacz (24) heeft bij het tennistoernooi in Metz aan de verwachtingen voldaan. De als eerste geplaatste tennisser versloeg in de finale de Spanjaard Pablo Carreño Busta, de nummer 2 van de plaatsingslijst. Binnen 80 minuten was het duel voorbij: 7-6 (2) 6-3. Hij veroverde de titel zonder een set te verliezen in Metz.

Voor Hurkacz was het zijn vierde eindzege op de ATP Tour en zijn derde titel in 2021. Eerder dit jaar won de huidige nummer 13 van de wereldranglijst de toernooien in Delray Beach en Miami. Hij verloor nog nooit in een finale op de ATP Tour.

Supercup voor volleybalteams Dynamo en Sliedrecht Sport

17:23 uur De volleyballers van Draisma Dynamo hebben de Supercup veroverd. Voor eigen publiek in Apeldoorn won de landskampioen met 3-0 van bekerwinnaar Amysoft Lycurgus. De setstanden waren: 25-17 25-19 25-23. Dynamo haalde voor de negende keer de trofee binnen.

Bij de vrouwen ging de Supercup eveneens naar de regerend landskampioen. Sliedrecht Sport won met 3-0 van bekerwinnaar Apollo 8. De setstanden waren: 25-22 25-21 25-15. Sliedrecht Sport veroverde voor de vijfde keer op rij de Supercup.

Herlings en Coldenhoff missen nipt goud in Motorcross der Naties

17:07 uur Het Nederlandse motorcrossteam heeft de wereldtitel niet kunnen prolongeren in de Motorcross der Naties en zilver behaald. Ook al won kopman Jeffrey Herlings twee van de drie manches in het Italiaanse Mantua, zijn zeges waren net niet voldoende om thuisland Italië van het goud te houden. Het verschil bedroeg slechts 1 punt

Oranje begon stroef na teleurstellende klasseringen van Roan van de Moosdijk en Glenn Coldenhoff in de eerste manche. Van de Moosdijk deed het in de tweede heat niet veel beter, maar Herlings bracht het Nederlands team met een oppermachtige overwinning wel terug in de titelrace.

Op papier was zelfs het goud nog mogelijk, maar dan moest Italië het in de derde manche laten afweten. Dat gebeurde niet, ook al viel Alessandro Lupino in de laatste ronden ver terug. Herlings reed opnieuw naar de eerste plaats en Coldenhoff eindigde knap als derde, maar de tweede plaats van routinier Antonio Cairoli gaf Italië net dat ene punt meer.

De motorcrossers van Groot-Brittannië, met Ben Watson en Shaun Simpson als troeven, pakten het brons

Kontaveit wint titel in Ostrava zonder setverlies

16:48 uur Tennisster Anett Kontaveit heeft het toernooi van Ostrava op haar naam geschreven. Dat deed de ongeplaatste speelster uit Estland zonder setverlies tijdens het hele evenement. In de finale versloeg Kontaveit de als vierde geplaatste Griekse Maria Sakkari na 1 uur en 32 minuten: 6-2 7-5.

Voor Kontaveit was het haar tweede titel in vier weken. Eind vorige maand was ze ook de beste in Cleveland. Kontaveit heeft op de WTA Tour in totaal nu drie titels veroverd. Haar eerste eindzege behaalde ze in 2017 in Rosmalen.

Tennisster Rus wint ITF-toernooi in Valencia

15.42 uur: Arantxa Rus heeft het ITF-toernooi van Valencia op haar naam geschreven. De 30-jarige Zuid-Hollandse versloeg in de finale in de Spaanse stad de Roemeense Mihaela Buzarnescu in twee sets: 6-4 7-6 (3).

Het is de 27e keer dat Rus een ITF-toernooi wint. Eerder dit jaar was ze als de beste op twee toernooien in San Bartolomé de Tirajana op Gran Canaria.

Herlings brengt Oranje terug in titelrace Motorcross der Naties

15.41 uur: Jeffrey Herlings heeft het Nederlands team teruggebracht in de strijd om de titel in de Motorcross der Naties. De Brabander won met overmacht de tweede manche op het circuit van het Italiaanse Mantua. Door die overwinning klom Oranje van de achtste naar de vijfde plaats in de tussenstand met 54 punten.

Italië nam de koppositie over van Frankrijk dankzij de zesde plaats van Mattia Guadagnini en zevende plaats van Alessandro Lupino. Frankrijk viel ver terug. De Italianen staan op 39 punten.

Het Nederlands team veroverde in 2019 in Assen voor het eerst de titel in de Motorcross der Naties. Herlings en Glenn Coldenhoff maakten toen deel uit van het team. Dat duo moet later zondag in de derde manche proberen Nederland naar in ieder geval een podiumplaats te loodsen.

Voetbalsters PSV verslaan landskampioen FC Twente

14.38 uur: De voetbalsters van PSV hebben de topper in de Eredivisie Vrouwen gewonnen van landskampioen FC Twente. Op De Herdgang in Eindhoven werd het 2-1 voor de thuisploeg.

Fenna Kalma had de bezoekers uit Enschede nog op 1-0 gebracht uit een strafschop. Desiree van Lunteren trok de stand gelijk, eveneens vanaf elf meter. Via Anika Rodriguez kwam PSV op 2-1.

PSV klimt door de zege naar de tweede plaats met 7 punten, evenveel als Ajax, maar met een wedstrijd minder gespeeld. PEC Zwolle, dat afgelopen vrijdag al won van ADO Den Haag, gaat aan de leiding met 9 punten. FC Twente staat vierde met 6 punten.

Stroeve start Nederlands team in Motorcross der Naties

14.10 uur: De Nederlandse motorcrossers zijn stroef begonnen in het WK voor landenteams in het Italiaanse Mantua. Glenn Coldenhoff eindigde in de eerste manche als 15e en Roan van de Moosdijk als 18e. Met die klasseringen bezet Oranje, dat titelverdediger is in de zogeheten Motorcross der Naties, de achtste plaats in de tussenstand met 33 punten.

Frankrijk nam de leiding na de eerste manche, waarin de rijders van de MX2 en MXGP uitkwamen. Tom Vialle eindigde als tweede en Benoît Paturel werd negende, waarmee het Franse team op 11 punten kwam.

Coldenhoff komt later zondag nogmaals in actie in de manche van de MXGP en de Open klasse. Dan rijdt ook Jeffrey Herlings, de kopman en huidige leider in het individuele WK.

Het Nederlands team veroverde in 2019 in Assen voor het eerst de titel in de Motorcross der Naties. Herlings en Coldenhoff maakten toen deel uit van het team.

Nageeye vijfde in 10 kilometer Manchester

13.30 uur: Abdi Nageeye is in zijn eerste hardloopwedstrijd na de olympische marathon op de vijfde plaats geëindigd. De winnaar van het zilver bij de Spelen in Japan liep 28.29 minuten op de 10 kilometer bij de Great Manchester Run in Engeland.

Hagenaar Khalid Choukoud, die met maagkrampen uitviel in de olympische wedstrijd over 42,195 kilometer in Sapporo, liep in Manchester naar de zevende plek in een persoonlijke toptijd van 28.36.

Nageeye bleef boven zijn Nederlands record van 28.08. De 32-jarige Nederlander gebruikte de race in Engeland als voorbereiding op de marathon van New York op 7 november. De 35-jarige Choukoud loopt op 17 oktober de marathon van Amsterdam, die geldt als Nederlands kampioenschap.

De Brit Marc Scott won de Great Manchester Run bij de mannen in 28.03. Zijn landgenote Eilish McColgan was een klasse apart bij de vrouwen; ze won de race na een lange solo in een snelle 30.52 minuten. Diane van Es, die op de Spelen van Tokio nog de 5000 meter liep, eindigde als negende in 33.30. Julia van Velthoven werd tiende in 33.49.

Zuid-Koreaanse tennisser Kwon wint eerste titel op ATP Tour

13.12 uur: De Zuid-Koreaanse tennisser Soonwoo Kwon heeft bij de Astana Open in Noersoeltan zijn eerste titel op de ATP Tour gewonnen. De 23-jarige tennisser versloeg de Australiër James Duckworth in twee sets: 7-6 (6) 6-3.

Kwon, de nummer 82 van de wereldranglijst, versloeg in de tweede ronde de als derde geplaatste Dusan Lajovic en won in de halve finale van Aleksandr Boeblik uit Kazachstan, de nummer 2 van de plaatsingslijst.

De Zuid-Koreaan kwam in de finale terug van 6-3 in de tiebreak en greep de eerste set. In de tweede set had hij een break meer dan zijn tegenstander, voldoende voor de 6-3-setwinst.

Ethiopiër Adola wint marathon van Berlijn

11.43 uur: De Ethiopiër Guye Adola heeft de marathon van Berlijn op zijn naam geschreven. De 30-jarige hardloper voltooide de klassieke afstand van 42,195 kilometer in de Duitse hoofdstad in 2.05.45. Hij bleef de Keniaan Bethwel Yegon een halve minuut voor.

Kenenisa Bekele eindigde als derde op ruim een minuut van zijn landgenoot. De tweevoudig winnaar van de marathon van Berlijn deed een aanval op het wereldrecord van de Keniaan Eliud Kipchoge. Twee jaar geleden, bij de laatste marathon in de Duitse hoofdstad, bleef Bekele slechts 2 seconden boven de mondiale toptijd die Kipchoge in 2018 in Berlijn neerzette: 2.01.39. Hij moest echter al na 17 kilometer een gaatje laten naar de kopgroep. Hij keerde wel nog terug voorin, maar toen was het wereldrecord al uit zicht.

Tennisster Hogenkamp geeft op in ITF-finale Johannesburg

11.18 uur: Tennisster Richèl Hogenkamp heeft al na twee games opgegeven in de finale van het ITF-toernooi in Johannesburg. Ze verloor de tweede game van de Russin Alina Tsjarajeva en liet de tegenstandster weten te stoppen. De KNLTB meldt dat Hogenkamp ziek is.

Hogenkamp won vorige week voor het eerst in twee jaar een ITF-toernooi. Dat gebeurde ook in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Ze had opnieuw de finale bereikt door zaterdag Tessah Andrianjafitrimo uit Frankrijk te verslaan. Haar opponente zondag, Tsjarajeva, had een dag eerder de Nederlandse Eva Vedder in de halve eindstrijd verslagen.

Tennissers Europa dicht bij titelprolongatie

09.33 uur: De tennissers van het Europese team zijn in de Laver Cup dicht bij de overwinning. Het team van captain Björn Borg leidt na de tweede dag met 11-1 tegen het team van captain John McEnroe, die tennissers uit de rest van de wereld onder zijn hoede heeft. Europa heeft nog maar een overwinning nodig voor titelprolongatie.

De Griek Stefanos Tsitsipas begon de tweede dag in Boston met een zege op de Australiër Nick Kyrgios: 6-3 6-4. De Duitser Alexander Zverev was vervolgens in een supertiebreak te sterk voor de Amerikaan John Isner: 7-6 (5) 6-7 (8) 10-5. Daniil Medvedev uit Rusland versloeg daarna overtuigend de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 6-0.

Doordat ook de afsluitende dubbelpartij door de Europese tennissers werd gewonnen, liepen ze uit van 3-1 naar 11-1. De Rus Andrej Roeblev won met Tsitsipas van Isner en Kyrgios: 6-7 (8) 6-3 10-4. Op de derde dag is elke overwinning drie punten waard.

Het is de vierde editie van de Laver Cup, waarin tennissers van Europa het opnemen tegen de rest van de wereld. De voorgaande drie edities in 2017, 2018 en 2019 werden allemaal door het Europese team gewonnen. Vanwege de coronapandemie werd het duel in 2020 uitgesteld.