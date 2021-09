Sport Kort: tennissers Europa dicht bij titelprolongatie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennissers Europa dicht bij titelprolongatie

09.33 uur: De tennissers van het Europese team zijn in de Laver Cup dicht bij de overwinning. Het team van captain Björn Borg leidt na de tweede dag met 11-1 tegen het team van captain John McEnroe, die tennissers uit de rest van de wereld onder zijn hoede heeft. Europa heeft nog maar een overwinning nodig voor titelprolongatie.

De Griek Stefanos Tsitsipas begon de tweede dag in Boston met een zege op de Australiër Nick Kyrgios: 6-3 6-4. De Duitser Alexander Zverev was vervolgens in een supertiebreak te sterk voor de Amerikaan John Isner: 7-6 (5) 6-7 (8) 10-5. Daniil Medvedev uit Rusland versloeg daarna overtuigend de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 6-0.

Doordat ook de afsluitende dubbelpartij door de Europese tennissers werd gewonnen, liepen ze uit van 3-1 naar 11-1. De Rus Andrej Roeblev won met Tsitsipas van Isner en Kyrgios: 6-7 (8) 6-3 10-4. Op de derde dag is elke overwinning drie punten waard.

Het is de vierde editie van de Laver Cup, waarin tennissers van Europa het opnemen tegen de rest van de wereld. De voorgaande drie edities in 2017, 2018 en 2019 werden allemaal door het Europese team gewonnen. Vanwege de coronapandemie werd het duel in 2020 uitgesteld.