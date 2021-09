Sport Kort: Voetbalsters PSV verslaan landskampioen FC Twente

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbalsters PSV verslaan landskampioen FC Twente

14.38 uur: De voetbalsters van PSV hebben de topper in de Eredivisie Vrouwen gewonnen van landskampioen FC Twente. Op De Herdgang in Eindhoven werd het 2-1 voor de thuisploeg.

Fenna Kalma had de bezoekers uit Enschede nog op 1-0 gebracht uit een strafschop. Desiree van Lunteren trok de stand gelijk, eveneens vanaf elf meter. Via Anika Rodriguez kwam PSV op 2-1.

PSV klimt door de zege naar de tweede plaats met 7 punten, evenveel als Ajax, maar met een wedstrijd minder gespeeld. PEC Zwolle, dat afgelopen vrijdag al won van ADO Den Haag, gaat aan de leiding met 9 punten. FC Twente staat vierde met 6 punten.

Stroeve start Nederlands team in Motorcross der Naties

14.10 uur: De Nederlandse motorcrossers zijn stroef begonnen in het WK voor landenteams in het Italiaanse Mantua. Glenn Coldenhoff eindigde in de eerste manche als 15e en Roan van de Moosdijk als 18e. Met die klasseringen bezet Oranje, dat titelverdediger is in de zogeheten Motorcross der Naties, de achtste plaats in de tussenstand met 33 punten.

Frankrijk nam de leiding na de eerste manche, waarin de rijders van de MX2 en MXGP uitkwamen. Tom Vialle eindigde als tweede en Benoît Paturel werd negende, waarmee het Franse team op 11 punten kwam.

Coldenhoff komt later zondag nogmaals in actie in de manche van de MXGP en de Open klasse. Dan rijdt ook Jeffrey Herlings, de kopman en huidige leider in het individuele WK.

Het Nederlands team veroverde in 2019 in Assen voor het eerst de titel in de Motorcross der Naties. Herlings en Coldenhoff maakten toen deel uit van het team.

Nageeye vijfde in 10 kilometer Manchester

13.30 uur: Abdi Nageeye is in zijn eerste hardloopwedstrijd na de olympische marathon op de vijfde plaats geëindigd. De winnaar van het zilver bij de Spelen in Japan liep 28.29 minuten op de 10 kilometer bij de Great Manchester Run in Engeland.

Hagenaar Khalid Choukoud, die met maagkrampen uitviel in de olympische wedstrijd over 42,195 kilometer in Sapporo, liep in Manchester naar de zevende plek in een persoonlijke toptijd van 28.36.

Nageeye bleef boven zijn Nederlands record van 28.08. De 32-jarige Nederlander gebruikte de race in Engeland als voorbereiding op de marathon van New York op 7 november. De 35-jarige Choukoud loopt op 17 oktober de marathon van Amsterdam, die geldt als Nederlands kampioenschap.

De Brit Marc Scott won de Great Manchester Run bij de mannen in 28.03. Zijn landgenote Eilish McColgan was een klasse apart bij de vrouwen; ze won de race na een lange solo in een snelle 30.52 minuten. Diane van Es, die op de Spelen van Tokio nog de 5000 meter liep, eindigde als negende in 33.30. Julia van Velthoven werd tiende in 33.49.

Zuid-Koreaanse tennisser Kwon wint eerste titel op ATP Tour

13.12 uur: De Zuid-Koreaanse tennisser Soonwoo Kwon heeft bij de Astana Open in Noersoeltan zijn eerste titel op de ATP Tour gewonnen. De 23-jarige tennisser versloeg de Australiër James Duckworth in twee sets: 7-6 (6) 6-3.

Kwon, de nummer 82 van de wereldranglijst, versloeg in de tweede ronde de als derde geplaatste Dusan Lajovic en won in de halve finale van Aleksandr Boeblik uit Kazachstan, de nummer 2 van de plaatsingslijst.

De Zuid-Koreaan kwam in de finale terug van 6-3 in de tiebreak en greep de eerste set. In de tweede set had hij een break meer dan zijn tegenstander, voldoende voor de 6-3-setwinst.

Ethiopiër Adola wint marathon van Berlijn

11.43 uur: De Ethiopiër Guye Adola heeft de marathon van Berlijn op zijn naam geschreven. De 30-jarige hardloper voltooide de klassieke afstand van 42,195 kilometer in de Duitse hoofdstad in 2.05.45. Hij bleef de Keniaan Bethwel Yegon een halve minuut voor.

Kenenisa Bekele eindigde als derde op ruim een minuut van zijn landgenoot. De tweevoudig winnaar van de marathon van Berlijn deed een aanval op het wereldrecord van de Keniaan Eliud Kipchoge. Twee jaar geleden, bij de laatste marathon in de Duitse hoofdstad, bleef Bekele slechts 2 seconden boven de mondiale toptijd die Kipchoge in 2018 in Berlijn neerzette: 2.01.39. Hij moest echter al na 17 kilometer een gaatje laten naar de kopgroep. Hij keerde wel nog terug voorin, maar toen was het wereldrecord al uit zicht.

Tennisster Hogenkamp geeft op in ITF-finale Johannesburg

11.18 uur: Tennisster Richèl Hogenkamp heeft al na twee games opgegeven in de finale van het ITF-toernooi in Johannesburg. Ze verloor de tweede game van de Russin Alina Tsjarajeva en liet de tegenstandster weten te stoppen. De KNLTB meldt dat Hogenkamp ziek is.

Hogenkamp won vorige week voor het eerst in twee jaar een ITF-toernooi. Dat gebeurde ook in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Ze had opnieuw de finale bereikt door zaterdag Tessah Andrianjafitrimo uit Frankrijk te verslaan. Haar opponente zondag, Tsjarajeva, had een dag eerder de Nederlandse Eva Vedder in de halve eindstrijd verslagen.

Tennissers Europa dicht bij titelprolongatie

09.33 uur: De tennissers van het Europese team zijn in de Laver Cup dicht bij de overwinning. Het team van captain Björn Borg leidt na de tweede dag met 11-1 tegen het team van captain John McEnroe, die tennissers uit de rest van de wereld onder zijn hoede heeft. Europa heeft nog maar een overwinning nodig voor titelprolongatie.

De Griek Stefanos Tsitsipas begon de tweede dag in Boston met een zege op de Australiër Nick Kyrgios: 6-3 6-4. De Duitser Alexander Zverev was vervolgens in een supertiebreak te sterk voor de Amerikaan John Isner: 7-6 (5) 6-7 (8) 10-5. Daniil Medvedev uit Rusland versloeg daarna overtuigend de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 6-0.

Doordat ook de afsluitende dubbelpartij door de Europese tennissers werd gewonnen, liepen ze uit van 3-1 naar 11-1. De Rus Andrej Roeblev won met Tsitsipas van Isner en Kyrgios: 6-7 (8) 6-3 10-4. Op de derde dag is elke overwinning drie punten waard.

Het is de vierde editie van de Laver Cup, waarin tennissers van Europa het opnemen tegen de rest van de wereld. De voorgaande drie edities in 2017, 2018 en 2019 werden allemaal door het Europese team gewonnen. Vanwege de coronapandemie werd het duel in 2020 uitgesteld.