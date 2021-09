Video: Max Verstappen ondanks technisch probleem nipt de snelste op Zandvoort

De DRS van Verstappen, de openklappende achtervleugel op onder meer het rechte stuk bij start-finish, werkte niet tijdens zijn laatste ronde van Q3. Mede daardoor maakte Hamilton ruim twee tienden goed in de laatste sector, maar het was net niet genoeg voor de Brit.

„Ik weet ook niet wat er gebeurde, want ik drukte wel op de hendel”, zei Verstappen na afloop. „Het moet een mechanisch probleem zijn geweest, daar moeten we wel naar kijken. Daar verloor ik denk ik zeker een tiende van een seconde.”

Het was niet het enige probleem dat Verstappen had. „Eerder die ronde, toen ik uit bocht 3 kwam, schakelde ik ineens op van z’n 4 naar z’n 6. Op de snelweg is dat misschien efficiënt, maar in een kwalificatie-rondje niet. Het was heel hobbelig, hij ging gewoon twee versnellingen omhoog. Ik verloor zo’n anderhalve tiende richting bocht 7. Het gat had dus groter moeten zijn, maar gelukkig was het genoeg.”