Koopmeiners: ’Ajax is een andere tegenstander’

„We hielden een goed gevoel over aan de eerste helft. Meteen na de rust kregen we een mooie kans om de score te openen. Je weet dat je in dit soort wedstrijden niet zoveel kansen krijgt. Helaas vloog de bal er daarna bij ons in en ook na 1-0 had ik nog even hoop dat we Manchester pijn konden doen.”

Bekijk ook: Droom AZ spat uiteen in bedrog

De thuisploeg liep echter binnen elf minuten weg naar 4-0. „Die 2-0 was discutabel, daar ging een Engelse overtreding aan vooraf”, oordeelde Koopmeiners. „Maar het is wel duidelijk dat we het hier te snel weggaven. Dat mag niet gebeuren. Dit was een topwedstrijd tegen een topclub en dan worden kleine foutjes afgestraft. We hebben gewoon niet scherp verdedigd.”

Koopmeiners rekent op herstel zondag in Alkmaar tegen koploper Ajax. „Dat is een andere tegenstander in een andere competitie en dat is dus ook een andere wedstrijd.”