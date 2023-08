VIDEO Sensationele comeback Inter Miami, wéér hoofdrol Lionel Messi

Messi benutte de eerste namens Inter Miami, waarna vier teamgenoten hetzelfde deden. Paxton Pomykal schoot de tweede penalty over namens FC Dallas.

Tekst gaat verder onder de video

Thuisclub Dallas stond 10 minuten voor tijd nog met 4-2 voor, maar gaf de winst in de slotfase uit handen. Na een eigen doelpunt van Dallas schoot Messi in de 85e minuut een vrije trap in de kruising.

Tekst gaat verder onder de tweet

De Argentijn had al in de 6e minuut de score geopend op aangeven van linksback Jordi Alba, met wie hij eerder jarenlang voetbalde bij FC Barcelona. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot de Argentijn met zijn linkerbeen raak.

Tekst gaat verder onder de tweet

De 36-jarige Messi heeft nu in vier wedstrijden voor zijn nieuwe Amerikaanse club al zeven keer gescoord. Vooral dankzij de Argentijnse aanwinst, enkele weken geleden overgekomen van Paris Saint-Germain, staat Inter Miami in de kwartfinales van de Leagues Cup, een toernooi voor clubs uit de Verenigde Staten en Mexico. De nationale competitie ligt in beide landen momenteel stil. De Amerikaanse MLS, waarin Inter Miami onderaan staat, wordt over twee weken hervat.

Verhitte taferelen na nieuw kunststukje Messi

Messi beledigen? Dacht het niet. Argentijnse fans gingen over de schreef, toen Dallas-supporters slecht over Messi praatten. Er ontstond zelfs een gevecht.

Inter Miami schakelde Dallas dus uit in de strijd om de Amerikaanse beker. Messi was weer met twee doelpunten uitblinker. En dat was niet naar de zin van de Dallas-fans. Nadat zij wat slechte woorden over Messi zeiden, ontstond er een gevecht.

Bekijk hier de beelden