Stuntende darter Dirk van Duijvenbode verrast en blij met hulp van Raymond van Barneveld

Het is voor Dirk van Duijvenbode in Coventry één groot feest. Ⓒ PDC

Dirk van Duijvenbode is de sensatie van de World Grand Prix. De relatief onbekende Nederlandse darter kegelde al drie spelers uit de top-15 van de wereld uit het majortoernooi. Zelf is hij de nummer 73 van de zogenoemde Order of Merit, maar zal dankzij de huidige prestaties een flinke sprong maken. En zo is in Coventry niet Michael van Gerwen de laatst overgebleven landgenoot, maar Dirk van Duijvenbode. En dat misschien ook wel met een beetje hulp van de drievoudig wereldkampioen en zeker ook van Raymond van Barneveld die recent zelf nog zijn comeback aankondigde.