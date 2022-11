Uitgerekend Embolo leidt Zwitsers langs geboorteland Kameroen

De 25-jarige Embolo schoot kort na rust van dichtbij raak na een voorzet vanaf de rechterflank van Xherdan Shaqiri. Terwijl Embolo werd besprongen door ploeggenoten weigerde hij te juichen.

Embolo werd zo'n 20 minuten voor tijd gewisseld voor Haris Seferovic, die in het restant - ondanks een royale kans in blessuretijd - niet wist te scoren. Rigobert Song, de bondscoach van Kameroen, wisselde de volledige voorhoede, maar sorteerde daarmee geen effect.

Xherdan Shaqiri (m) probeert Martin Hongla (L) en Karl Toko Ekambi van Kameroen af te troeven. Ⓒ ANP/HH

Onana

In de eerste helft waren de grootste kansen voor Kameroen. Bryan Mbeumo stuitte na een uitbraak met links op doelman Yann Sommer en Karl Toko Ekambi schoot in de rebound net over. Na een half uur was Martin Hongla redelijk dicht bij een doelpunt met een diagonaal schot.

Zwitserland viert feest na de treffer van Breel Embolo. André Onana baalt. Ⓒ REUTERS

Aan de andere kant had oud-Ajacied André Onana het rustiger. De keeper van Kameroen hoefde nauwelijks in te grijpen. In de tweede helft was hij kansloos op de inzet van Embolo, al redde hij kort daarna knap bij een soortgelijke poging. Het was voor Kameroen niet voldoende voor een resultaat.

In dezelfde poule treffen Brazilië en Servië elkaar donderdagavond. De aftrap is om 20.00 uur.

