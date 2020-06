Mo Allach keert terug bij RKC

De afgelopen twee seizoenen was algemeen directeur Frank van Mosselveld in samenspraak met trainer Fred Grim verantwoordelijk voor het technische beleid.

Van Mosselveld, die op voetbalvlak betrokken blijft, is in zijn nopjes met de aanstelling van Allach. „We zijn trots en enorm blij dat we Mo hebben kunnen overtuigen om terug te keren op het oude nest. Hij heeft hier succes gevierd, past bij de club en brengt enorm veel kennis mee. We bouwen al een tijdje aan het voetbalfundament en daarin is dit een hele belangrijke stap voor de club”, aldus de directeur.

„We zullen net zoals de afgelopen jaren realistisch blijven en financieel geen gekke dingen doen. Maar dat we ambities hebben mag duidelijk zijn”, gaat Van Mosselveld verder. „We hebben zeker niet het grootste spelersbudget en zullen creatief en slim moeten zijn. Samen met Mo gaan we het voetbalfundament verbreden en verdiepen en hierdoor kan hoofdtrainer Fred Grim zich meer focussen op het team en de ontwikkeling van de spelers. Mo gaat direct aan de slag en samen met hem kijken we - los van alle onzekerheden die er zijn in deze nog steeds bijzondere tijd - uit naar de voorbereiding en de start van de competitie.'”

Allach kijkt uit naar zijn terugkeer. „De club en de mensen eromheen hebben altijd een warm plaatsje gehad in mijn hart. We hebben contact gehouden en het is fantastisch om te zien wat er hier na een zware periode in korte tijd is neergezet. De faciliteiten, de speelwijze onder deze trainer, de hele organisatie: natuurlijk komt er ook geluk bij kijken maar het plan dat er ligt spreekt me enorm aan. Ik zie er naar uit om mijn bijdrage te leveren en samen met Frank en de rest van de club verder te bouwen op de ingeslagen weg.”

Allach was in het verleden als technische man actief bij VVV-Venlo, FC Twente, Vitesse, Maccabi Haifa en de KNVB. Als voetballer kwam hij uit voor Excelsior, FC Groningen, Dordrecht, FC Twente en VVV-Venlo.