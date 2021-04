Zoon Lance Armstrong gearresteerd op verdenking van aanranding

Het incident deed zich voor in 2018. De op dat moment 18-jarige Luke Armstrong zou in de fout zijn gegaan bij een 16-jarige meisje.

Het meisje heeft verklaard aan de politie dat ze Luke had gevraagd om haar op te halen van een feestje in Austin, waar ze had gedronken. Van de rit in zijn auto die volgde weet ze niet niets meer. Wel kan ze zich nog herinneren hoe ze wakker werd op de bank in het ouderlijk huis van Armstrong en dat ze die avond zou zijn aangerand.

De advocaat van Luke Armstrong beweert dat zijn cliënt en het meisje op het moment van het voorval al maanden een relatie hadden en dat de seks met wederzijdse toestemming was.